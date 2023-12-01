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    Байден рассказал о приборе, который может «взорвать мир»

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    Президент США Джо Байден в ходе экскурсии на предприятие по производству ветряных мельниц CS Wind пошутил про код, который способен «взорвать весь мир». Слова американского лидера в четверг, 30 ноября, опубликовала газета New York Post.

    Во время экскурсии Байден подошел к одному из рабочих и указал на прибор в его руках. «Мой морской пехотинец носит такое. У него там код, позволяющий взорвать мир», — сказал президент США.

    Как отмечает РБК, с 1950-х годов американского президента во всех поездках сопровождает помощник, который носит «ядерный чемоданчик». В нем находятся приборы и информация, позволяющие отдать приказ о применении ядерного оружия.

    Для начала использования ЯО главе государства нужно использовать специальные коды — Агентство национальной безопасности (АНБ) генерирует их ежедневно.

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    Комментарии 31

    Гость01 Дек 2023 в 12:21
    он имел ввиду тетрис
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