Байден рассказал о приборе, который может «взорвать мир»

Президент США Джо Байден в ходе экскурсии на предприятие по производству ветряных мельниц CS Wind пошутил про код, который способен «взорвать весь мир». Слова американского лидера в четверг, 30 ноября, опубликовала газета New York Post.

Во время экскурсии Байден подошел к одному из рабочих и указал на прибор в его руках. «Мой морской пехотинец носит такое. У него там код, позволяющий взорвать мир», — сказал президент США.



Как отмечает РБК, с 1950-х годов американского президента во всех поездках сопровождает помощник, который носит «ядерный чемоданчик». В нем находятся приборы и информация, позволяющие отдать приказ о применении ядерного оружия.

