Дело петербуржца, избежавшего наказания за изнасилование и убийство, рассмотрят заново

В Петербурге суд заново рассмотрит уголовное дело об убийстве девушки, изнасилованной и задушенной в 2002 году. Сроки давности позволили обвиняемому избежать приговора, но прокуратура не согласилась с безнаказанностью.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 30 ноября горсуд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и отменил решение первой инстанции, оставившее без приговора Алексея Данилова. 48-летнего Данилова задержали весной — без малого через 21 год после того, как в Фонарном переулке в марте 2002 года погибла 19-летняя первокурсница колледжа.

По версии следствия, девушка собиралась на танцы со знакомым по общей компании, но передумала. На обратном пути между ними случилась ссора, и Данилов, по материалам, избил подругу, надругался над ней, а потом задушил, чтобы она не обратилась в правоохранительные органы.

В полиции отмечали, что мужчина следующие 20 лет постоянно менял работу, а последние три года и вовсе вёл скорее затворнический образ жизни. Сразу после задержания Данилов как будто не отрицал вину и на манекене показывал, как наносил удары.

Ему вменили убийство, сопряжённое с изнасилованием. Санкции предусматривают вплоть до пожизненного заключения. Октябрьский райсуд освободил Данилова от уголовной ответственности, по ходатайству защиты прекратив дело 18 сентября. Одним из оснований для этого стало то, что фигурант не скрывался от следствия. При таком условии срок давности — 15 лет по особо тяжким преступлениям — считается истёкшим. Это нереабилитирующее основание, обвинение оно не снимает, но Данилов не возражал. В отличие от гособвинителя.

Согласно УПК, суд по своему усмотрению может не прекращать дело даже после истечения сроков давности, если преступление карается пожизненным. Правда, максимальное наказание при обвинительном приговоре уже не назначат. Прокурор в своём представлении называет решение в отношении Данилова незаконным, необоснованным, несправедливым. Исследования данных о личности обвиняемого в особо тяжком преступлении он называет формальным. Отмечено и то, что решение первой инстанции лишило настаивающего на своей невиновности Данилова права на реабилитацию.

Сам фигурант бороться за репутацию уже не стремится, удовлетворившись прекращением дела.

«Семь месяцев посидел — хватило, — заявил он. — С представлением прокурора не согласен, преступления не совершал». Защита утверждает, что 21 год назад органы предварительного следствия провели достаточно масштабное расследование, Данилов отрабатывался в числе прочих, подтверждения его причастности не нашли.

По словам адвоката, преступление совершали несколько человек, и Данилова среди них не было. Решение Октябрьского суда просили не отменять.