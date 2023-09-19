Суд отпустил на свободу петербуржца, который изнасиловал и убил девушку

В Петербурге из-за истечения сроков давности прекращено уголовное дело об убийстве и изнасиловании. Суд учел, что подсудимый все 20 с лишним лет даже не пытался прятаться.



О решении 19 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов. Алексей Данилов просил дело прекратить, гособвинение возражало. Суд учел, что совершенное Даниловым преступление относится к особо тяжким, но при этом с момента убийства в марте 2002 года он не пытался скрыться от следствия, у него была работа, регистрация, на учетах у наркологов и психиатров Данилов не состоял. Дело было прекращено, арестованного в марте этого года подсудимого отпустили на свободу в зале суда.

