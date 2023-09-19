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    Суд отпустил на свободу петербуржца, который изнасиловал и убил девушку

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    В Петербурге из-за истечения сроков давности прекращено уголовное дело об убийстве и изнасиловании. Суд учел, что подсудимый все 20 с лишним лет даже не пытался прятаться.

    О решении 19 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов. Алексей Данилов просил дело прекратить, гособвинение возражало. Суд учел, что совершенное Даниловым преступление относится к особо тяжким, но при этом с момента убийства в марте 2002 года он не пытался скрыться от следствия, у него была работа, регистрация, на учетах у наркологов и психиатров Данилов не состоял. Дело было прекращено, арестованного в марте этого года подсудимого отпустили на свободу в зале суда.

    Как писала «Фонтанка», 21 год назад Данилов провожал на танцы свою знакомую. Но по пути в Фонарном переулке девушка передумала и решила вернуться домой. Данилов сперва избил девушку и попытался задушить. Когда она потеряла сознание, изнасиловал, в процессе девушка очнулась и сопротивлялась, тогда Данилов сдавил руки на шее сильнее и убил жертву.

    После убийства Данилов почти 20 лет прожил, постоянно меняя работу и стараясь занимать неприметные должности. Последние три года до момента задержания он вообще практически не выходил из дома и жил, как писала «Фонтанка», на деньги отца.

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