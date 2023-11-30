Петербургскую пенсионерку в банке спасли от кредитной кабалы и мошенников. Она упиралась

Бдительность окружающих помогла не залезть в долги 77-летней жительнице Калининского района Петербурга. Спасать её от телефонных мошенников пришлось принудительно.
Внимание на поведение пожилой посетительницы в отделении банка на Гражданском проспекте, 76, обратили накануне около одиннадцати часов утра, стало известно «Фонтанке» 30 ноября. Там, вероятно, хорошо осведомлены об активности телефонных мошенников и не стали игнорировать странности женщины, не выпускавшей из рук телефон и требовавшей кредит в 300 тысяч рублей.
Разговорить просительницу своими силами не удалось. Собеседникам на том конце она верила явно больше, чем тем, кто выспрашивал номера их телефонов. На помощь позвали полицию. Им, судя по всему, пенсионерка всё же доверилась и рассказала набившую оскомину историю про сотрудников Центробанка и безопасные счета.
Вечером предполагаемому курьеру передали «куклу» с муляжом вместо купюр. Оперативники уголовного розыска задержали его у отдела полиции на Гражданском проспекте — до него от банка меньше пяти минут.
За деньгами пришел 23-летний житель Красносельского района. Пока он получил протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Без заявлений от лишившихся денег из-за телефонных мошенников в полиции не проходит и дня. Особо внушаемые обрастают долгами, кредитами и остаются без жилья. В ГУ МВД Петербурга и области при содействии общественного совета главка, прокуратуры и СПбГУ придумали способ, который может вывести из-под кредитного удара самых незащищенных.