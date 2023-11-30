Умер бывший госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер

Американский дипломат и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об этом 30 ноября сообщает «Рейтер» со ссылкой на Kissinger Associates Inc.



Киссинджер скончался в среду в своем доме в Коннектикуте. В Нью-Йорке будет организована публичная поминальная служба.



Киссинджер родился 27 мая 1923 года в Баварии в еврейской семье. В 1938 году, спасаясь от преследования нацистами, семья эмигрировала в США и поселилась в Нью-Йорке. Будучи советником по национальной безопасности (1969–1975) и государственным секретарем (1973–1977) при двух президентах США, он участвовал в формировании внешней политики США. Его усилия способствовали знаковым американо-советским переговорам по контролю над вооружениями, налаживанию дипломатической работы США с Китаем, расширению связей между Израилем и его арабскими соседями и Парижскому мирному соглашению с Северным Вьетнамом. Киссинджер вел активную деятельность и в последнее время: посещал встречи в Белом доме, опубликовал книгу о стилях руководства, давал показания перед сенатским комитетом о ядерной угрозе, исходящей от Северной Кореи. В июле 2023 года он совершил неожиданный визит в Пекин, чтобы встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином.