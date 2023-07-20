Генри Киссинджер и Си Цзиньпин провели встречу в Китае

В Пекине прошла встреча главы Китая Си Цзиньпина и экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Она проходила в Государственном гостевом доме Дяоюйтай. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает китайское телевидение CCTV.

Генсек КНР отметил, что Киссинджеру недавно исполнилось 100 лет, а Китай бывший госсекретарь посещал более ста раз. «Сочетание этих двух «сотен» делает ваш визит в Китай на этот раз особенным», — сказал он.



Подробности встречи не приводятся.



Перед своим 100-летием в мае нынешнего года Генри Киссинджер дал интервью журналу The Economist. Нынешние отношения США и Китая он сравнил с периодом перед Первой мировой войной — он считает, что президент Байден и председатель Си Цзиньпин должны признать опасность войны и взаимного уничтожения.