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    Жительницу Миньяра, у которой спилили елку для площади, утешают обещанием посадки

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    Жительница города Миньяр в Челябинской области пожаловалась на произвол со стороны местных служб. Высокую и красивую ель, которую ее муж высаживал вместе с отцом, спилили и установили на центральной площади. Администрация опубликовала видео с новогодним деревом в официальной группе.

    Местная жительница Елена, конечно, забила тревогу. 29 ноября глава Ашинского муниципального района Вадим Сергеев прокомментировал ситуацию и рассказал о дальнейших действиях.

    «Участок, где была спилена ель, по документам является бесхозным, он нигде не зарегистрирован. Во времена СССР это была территория садового товарищества, потом хозяин участка скончался, а земля осталась заброшенной. Забор, который на видео, — это общий забор СНТ», — цитирует Сергеева газета «Стальная искра».

    Глава района и глава Миньяра пообещали встретиться с женщиной, извиниться, а в следующем году посадить на участке хвойный крупномер.

    Елку женщина увидела на площади, и ей показалась, что «ёлочка так похожа на нашу». Когда супруги приехали к себе на участок, то увидели, что дерево действительно спилили. «Просто взяли и срубили. Ёлку эту сажал мой муж со своим отцом, когда муж пошёл в первый класс, это было первого сентября 1982 года», — рассказала Елена изданию «Подъем».

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