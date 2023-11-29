Министр культуры объяснила, почему у «Айты» забрали прокатное удостоверение

Министр культуры Ольга Любимова, выступая 29 ноября на пленарном заседании в Госдуме, объяснила лишение фильма «Айта» прокатного удостоверения «резкой негативной реакцией» в соцсетях. Так она ответила на вопрос депутата от ЛДПР Ярослава Нилова о причинах запрета якутской картины.
«Я его посмотрел — хороший фильм, ничего плохого там нет; якутские полицейские представлены там и хорошими, и плохими, русский полицейский в итоге хорошим оказывается», — поделился впечатлением Нилов.
«Фильм на самом деле жизненный, и ничего межнационально острого я на самом деле не заметил. Поэтому хотел понять: что случилось?» — поинтересовался он.
В ответ Ольга Любимова заявила, что «фильм вызвал очень неоднозначную реакцию».
«Мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики межнациональной розни в нашем обществе, насколько это постоянная спорная тема, — сказала Любимова. — Поэтому изначально фильм, который получил прокатное удостоверение, прошел на фестивалях и был представлен в российских кинотеатрах; когда он появился на онлайн-платформах, вызвал очень резкую негативную реакцию и в социальных сетях. Были направлены сотни обращений людей, которые увидели фильм немного иначе, не так, как об этом говорите вы».
При этом Любимова рассказала, что режиссер Степан Бурнашев приходил на встречу в Минкульт по поводу создавшейся ситуации.
«Общались, думали, как в дальнейшем [поступать] правильно, поскольку режиссер получал государственную поддержку, и надеюсь, что будет получать, — сказала министр. — Мы с ним проговаривали, что [у фильма нет] как раз никаких плохих целей и задач, — наоборот, скорее, обратные были у команды, которая трудилась на этом проекте. Будем вместе трудиться дальше и стараться сделать более тактичными такие темы, которые могут вызвать такое раздражение в современном обществе».
По сценарию фильма «Айта», который спустя месяцы успешного проката сначала был убран из онлайн-кинотеатров, а потом и лишен прокатного удостоверения, в якутском поселке школьница совершает попытку самоубийства, в результате которой через некоторое время умирает. У нее находят записку с указанием имени — и местные жители поначалу думают на русского местного полицейского Афоню. Жители штурмом идут на местное отделение полиции, где на время расследования коллеги прячут предполагаемого виновника. Но когда полиции удается обнаружить мобильный телефон девушки, выясняется, что Афоня, о котором на самом деле шла речь, — якутский школьник из соседней деревни.
Против запрета фильма «Айта» высказывались Александр Сокуров, блогер BadComedian, глава Якутии Айсен Николаев и даже советник президента Владимир Толстой.