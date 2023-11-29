Министр культуры объяснила, почему у «Айты» забрали прокатное удостоверение

Министр культуры Ольга Любимова, выступая 29 ноября на пленарном заседании в Госдуме, объяснила лишение фильма «Айта» прокатного удостоверения «резкой негативной реакцией» в соцсетях. Так она ответила на вопрос депутата от ЛДПР Ярослава Нилова о причинах запрета якутской картины.



«Я его посмотрел — хороший фильм, ничего плохого там нет; якутские полицейские представлены там и хорошими, и плохими, русский полицейский в итоге хорошим оказывается», — поделился впечатлением Нилов.



«Фильм на самом деле жизненный, и ничего межнационально острого я на самом деле не заметил. Поэтому хотел понять: что случилось?» — поинтересовался он.

