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    Странный кабан в Ленобласти попал на видео

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    Удивительный кабан живёт в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области. Встретить его лично — шансов мало, зато он смог стать звездой экранов. Фотоловушка запечатлела его на видео.

    «Заповедный кабан необыкновенной красоты!» — отмечают в заповеднике.

    Пятнистые кабаны — редкость. «Обычно такие пегаши получаются при смешивании кабанов с домашними свиньями. Но здесь маловероятно, чтобы домашняя свинья побывала в его предках. Если, конечно, все эти кабаны не являются такими помесями в далёком поколении, ещё до того, как попали на эти территории», — поясняют подписчики группы в комментариях.

    Осенью, напомним, кабанов часто замечали на дорогах и в дачных посёлках, куда их привлекал урожай.

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