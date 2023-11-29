Странный кабан в Ленобласти попал на видео

Удивительный кабан живёт в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области. Встретить его лично — шансов мало, зато он смог стать звездой экранов. Фотоловушка запечатлела его на видео.
«Заповедный кабан необыкновенной красоты!» — отмечают в заповеднике.
Пятнистые кабаны — редкость. «Обычно такие пегаши получаются при смешивании кабанов с домашними свиньями. Но здесь маловероятно, чтобы домашняя свинья побывала в его предках. Если, конечно, все эти кабаны не являются такими помесями в далёком поколении, ещё до того, как попали на эти территории», — поясняют подписчики группы в комментариях.
Осенью, напомним, кабанов часто замечали на дорогах и в дачных посёлках, куда их привлекал урожай.