В Казахстане дали срок бойцу ЧВК «Вагнер» за участие в конфликте на Украине

Бойца ЧВК «Вагнер» в Казахстане приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях. Об этом в среду, 29 ноября, сообщила пресс-служба Карагандинского областного суда.

В марте нынешнего года осужденный узнал через соцсеть «ВКонтакте» о наборе в ЧВК «Вагнер» и согласился вступить в организацию. Вскоре мужчина принял участие в боевых действиях, в том числе под Артемовском (украинское название — Бахмут).

Его признали виновным по статье 170.3 УК (участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях). Гражданин Казахстана признал вину, суд учел его раскаяние. Средства, полученные от ЧВК, конфисковали.