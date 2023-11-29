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    В Казахстане дали срок бойцу ЧВК «Вагнер» за участие в конфликте на Украине

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    Бойца ЧВК «Вагнер» в Казахстане приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях. Об этом в среду, 29 ноября, сообщила пресс-служба Карагандинского областного суда.

    В марте нынешнего года осужденный узнал через соцсеть «ВКонтакте» о наборе в ЧВК «Вагнер» и согласился вступить в организацию. Вскоре мужчина принял участие в боевых действиях, в том числе под Артемовском (украинское название — Бахмут).

    Его признали виновным по статье 170.3 УК (участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях). Гражданин Казахстана признал вину, суд учел его раскаяние. Средства, полученные от ЧВК, конфисковали.

    Издание Press.kz пишет, что осужденному 34 года — он родился в Красноярском крае, но имеет гражданство Казахстана.

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    ЧВК ВагнерСудКазахстан
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