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    «Третий парк»: «Даже в случае полного сгорания автобусы на сжиженном газе не несут в себе угрозы»

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    Частые возгорания автобусов на СПГ связаны с проблемами сборки, однако даже в случае полного сгорания эти автобусы не несут в себе угрозы, 28 ноября на форуме СПГ пояснил генеральный директор АО «Третий парк» Кирилл Дьяковский.

    — Что касается аккуратного намека насчет пожаров, скажу, что это следствие той экономической и политической ситуации, в которую мы попали. Реформа была уже запущена, производителям пришлось на ходу выбирать альтернативные узлы и элементы, в быстром темпе поменять ряд комплектующих с западных производителей, которым доступ на рынок ограничили, на альтернативные российские и китайские. Это и всегда влечёт определённые проблемы сборки. Машины на СПГ в случае полного возгорания не несут в себе угрозы. Здесь я не вижу никаких проблем с точки зрения безопасности.

    Горящие «лазурные» автобусы на улицах Петербурга стали уже почти мемом. «Фонтанка» подробно изучала вопрос, почему они горят. В последний раз пожар в автобусе случился летом — это была уже 13-я по счету машина, выбывшая по такой причине. После этого «лазурные» автобусы как минимум дважды «парили» из-за утечки антифриза.

    При этом проблемы с надежностью полностью отвергает Александр Лукашенко, президент Белоруссии, где делаются «МАЗы».

    — Смотрю, там что-то загорелось, там загорелось… Начали разбираться. Задаю вопрос: «А в других регионах России?» Ну у нас же не горят автобусы, в других регионах России не горят. А почему Питер? А потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание. Что такое обслуживание — вы знаете. Это надо не только вовремя гайку закрутить, но осмотр должен быть перед выездом постоянно. А всего этого не было.

    Лукашенко уже поднимал тему «лазурных» автобусов летом. Тогда он заявил, что на самом деле «ничего не загорелось, просто замыкание какое-то там». «Естественно, где-то утечки, протечки и так далее. Что-то где-то там задымилось. В СМИ сразу — ах, загорелось!» — возмущался глава республики.

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