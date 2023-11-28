«Третий парк»: «Даже в случае полного сгорания автобусы на сжиженном газе не несут в себе угрозы»

Частые возгорания автобусов на СПГ связаны с проблемами сборки, однако даже в случае полного сгорания эти автобусы не несут в себе угрозы, 28 ноября на форуме СПГ пояснил генеральный директор АО «Третий парк» Кирилл Дьяковский. — Что касается аккуратного намека насчет пожаров, скажу, что это следствие той экономической и политической ситуации, в которую мы попали. Реформа была уже запущена, производителям пришлось на ходу выбирать альтернативные узлы и элементы, в быстром темпе поменять ряд комплектующих с западных производителей, которым доступ на рынок ограничили, на альтернативные российские и китайские. Это и всегда влечёт определённые проблемы сборки. Машины на СПГ в случае полного возгорания не несут в себе угрозы. Здесь я не вижу никаких проблем с точки зрения безопасности.

Горящие «лазурные» автобусы на улицах Петербурга стали уже почти мемом. «Фонтанка» подробно изучала вопрос, почему они горят. В последний раз пожар в автобусе случился летом — это была уже 13-я по счету машина, выбывшая по такой причине. После этого «лазурные» автобусы как минимум дважды «парили» из-за утечки антифриза. При этом проблемы с надежностью полностью отвергает Александр Лукашенко, президент Белоруссии, где делаются «МАЗы».

— Смотрю, там что-то загорелось, там загорелось… Начали разбираться. Задаю вопрос: «А в других регионах России?» Ну у нас же не горят автобусы, в других регионах России не горят. А почему Питер? А потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание. Что такое обслуживание — вы знаете. Это надо не только вовремя гайку закрутить, но осмотр должен быть перед выездом постоянно. А всего этого не было.

