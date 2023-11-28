Более десятка рейсов опаздывают в Петербург. В Пулково заверяют, что дело не в погоде

Обрушившаяся на Петербург метель отступила, но самолёты в Пулково продолжают выбиваться из расписания 28 ноября.



По данным онлайн-табло воздушной гавани, ночью с опозданием прилетели полтора десятка рейсов, утром тоже приходится ждать. Так, вовремя на посадку не зайдут 18 рейсов, которые стоят в расписании с 6:00 до 11:00.



Борт «Победы» из Самары летит в Петербург примерно с девятичасовым опозданием.



Самолёт Smartavia из Сыктывкара должен был приземлиться накануне около восьми вечера — его ждут к 14 часам. Вчерашний рейс «РусЛайн» из Архангельска перенесли на сутки.