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    Более десятка рейсов опаздывают в Петербург. В Пулково заверяют, что дело не в погоде

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    Обрушившаяся на Петербург метель отступила, но самолёты в Пулково продолжают выбиваться из расписания 28 ноября.

    По данным онлайн-табло воздушной гавани, ночью с опозданием прилетели полтора десятка рейсов, утром тоже приходится ждать. Так, вовремя на посадку не зайдут 18 рейсов, которые стоят в расписании с 6:00 до 11:00.

    Борт «Победы» из Самары летит в Петербург примерно с девятичасовым опозданием.

    Самолёт Smartavia из Сыктывкара должен был приземлиться накануне около восьми вечера — его ждут к 14 часам. Вчерашний рейс «РусЛайн» из Архангельска перенесли на сутки.

    Фото: Онлайн-табло Пулково
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    Фото: онлайн-табло Пулково
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    Улетающим из Петербурга накануне пришлось часами ждать приглашения на посадку. Некоторых возвращали в аэропорт уже из самолёта. Судя по информации табло, в промежуток с 22 часов до 6 утра минимум на час позже положенного вылетели 24 рейса. Более восьми часов ждать пришлось пассажирам «России», улетающим в Екатеринбург. В списке задержанных самолёты в Казань, Сочи, Калининград, Владикавказ, Махачкалу, Архангельск, Самару, Мурманск, Волгоград.

    Оператор петербургского аэропорта сообщил «Фонтанке», что погода нормализовалась, и Пулково работает в штатном режиме.

    «В настоящее время задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет поздним прибытием воздушных судов задержано 13 рейсов, в ближайшее время их ждут в Санкт-Петербурге. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления», — уточнили в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной столицы».

    В Петербурге бушевал циклон, который до этого отметился на юге России, особенно в Крыму, и в центральных регионах, в том числе в Москве. РИА Новости со ссылкой на «Яндекс Расписания» пишет, что в столице 28 ноября по меньшей мере 24 авиарейса задержаны и еще шесть отменены во Внуково, Шереметьево и Домодедово.

    О том, как в Петербурге разгребают последствия метели, рассказываем в онлайн-трансляции.

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    Фото: Онлайн-табло Пулково
    Фото: онлайн-табло Пулково

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    МетельСнегопадПетербургПулково
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