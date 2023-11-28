Столтенберг: задача НАТО — предотвращение эскалации конфликта с Россией

Одна из главных задач НАТО это недопущение эскалации конфликта на Украине. Об этом, как передаёт 28 ноября ТАСС, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей глав МИД.



Отвечая на вопрос украинского журналиста, готовится ли НАТО к третьей мировой войне, Столтенберг обозначил две основные задачи Североатлантического альянса в связи с ситуацией на Украине. Одна — это поддержка, что НАТО и делает с февраля 2022 года, а некоторые члены — ещё раньше.



«Другая главная задача — это не допустить, чтобы конфликт превратился в полномасштабную войну между Россией и НАТО, поскольку это приведет к еще большим страданиям, смертям и разрушениям», — заявил генсек.

