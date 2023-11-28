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    Столтенберг: задача НАТО — предотвращение эскалации конфликта с Россией

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    Одна из главных задач НАТО это недопущение эскалации конфликта на Украине. Об этом, как передаёт 28 ноября ТАСС, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей глав МИД.

    Отвечая на вопрос украинского журналиста, готовится ли НАТО к третьей мировой войне, Столтенберг обозначил две основные задачи Североатлантического альянса в связи с ситуацией на Украине. Одна — это поддержка, что НАТО и делает с февраля 2022 года, а некоторые члены — ещё раньше.

    «Другая главная задача — это не допустить, чтобы конфликт превратился в полномасштабную войну между Россией и НАТО, поскольку это приведет к еще большим страданиям, смертям и разрушениям», — заявил генсек.

    Он напомнил, что «полноценное членство Украины в НАТО в разгар боевых действий невозможно».

    «Но, конечно, мы можем обдумать, как можно еще больше приблизить Украину к НАТО в рамках подготовки к саммиту в Вашингтоне. Какое решение будет принято на саммите, станет ясно позднее», — продолжил Столтенберг.

    Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет в июле 2024 года в столице США Вашингтоне и будет посвящен 75-летию альянса.

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