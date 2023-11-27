Ленобласть и Петербург «подружатся» светофорами на Рябовском шоссе и Дороге Жизни

По пути из Петербурга до Всеволожска в Ленинградской области дорожники скоординируют работу светофоров. В идеале они должны будут давать «зеленую волну» туда и обратно.



Работу 11 светофорных постов на Рябовском шоссе и Дороге Жизни будет координировать автоматизированная система управления дорожным движением, сообщает 27 ноября дорожный комитет Ленобласти. По сути, их объединят в один «организм», чтобы светофоры работали не по стандартным фазам-алгоритмам, а по ситуации, облегчив проезд по одной из самых загруженных областных дорог.