Беспилотник упал на жилой дом в Туле, на границе Польши и Украины — блокада: новости СВО за 26 ноября

БПЛА сбили над несколькими регионами страны Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 ноября.



Атака беспилотников Беспилотники массово атаковали Россию, есть пострадавшие. Утром в штабе Минобороны сообщили об 11 БПЛА над Брянской, Тульской и Калужской областями. Один из них врезался в жилой дом в Туле. Московские аэропорты приостанавливали работу на несколько часов. Позднее средства ПВО и РЭБ подавили новые беспилотники над Брянской, Смоленской и Тульской областями (об этом сообщило Минобороны). Общее количество сбитых беспилотников достигло 24.

Над Азовским морем средства ПВО уничтожили две украинские зенитные ракеты С-200. Наконец, вечером еще один беспилотник обезвредили в Тверской области — об этом сообщили власти Торжокского района. Внешняя политика Мэр Львова Андрей Садовой на польском языке обратился к Польше. Он призвал остановить блокаду КПП на границе с Украиной. — Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины? Цена слишком высока, — написал Садовой.

Три КПП на границе 6 ноября блокировали польские дальнобойщики, 23 ноября они блокировали и четвертый. Польские перевозчики требуют отменить льготы, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. С бастующими ведут переговоры, но это пока не привело к результатам. Очереди на границе достигают нескольких километров в длину.

Дело против Meta*

МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна. Это связано с делом о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян, которое еще в марте 2022 года возбудил СК РФ. Тогда Стоуна обвинили в поддержке этих призывов.

* корпорация признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ