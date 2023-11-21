На Сахалине военного приговорили почти к 3 годам за отказ уезжать в зону спецоперации

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы за неисполнение приказа. Мужчина отказался выполнить распоряжение командира об убытии в зону спецоперации. Об этом стало известно во вторник, 21 ноября, из сообщения пресс-службы суда.

Военнослужащий отказался выполнять приказ, потому что опасался за свою жизнь. Он должен был отправиться 27 июля в зону проведения спецоперации на Украине для участия в боевых действиях, но в этот день не явился на службу. На следующий день вновь отказался выполнять приказ командира уже в присутствии сослуживцев.