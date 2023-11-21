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    На Сахалине военного приговорили почти к 3 годам за отказ уезжать в зону спецоперации

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    Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы за неисполнение приказа. Мужчина отказался выполнить распоряжение командира об убытии в зону спецоперации. Об этом стало известно во вторник, 21 ноября, из сообщения пресс-службы суда.

    Военнослужащий отказался выполнять приказ, потому что опасался за свою жизнь. Он должен был отправиться 27 июля в зону проведения спецоперации на Украине для участия в боевых действиях, но в этот день не явился на службу. На следующий день вновь отказался выполнять приказ командира уже в присутствии сослуживцев.

    Суд учел, что военный не скрывал от сослуживцев отказ выполнять приказ и пытался найти поддержку среди них. Свидетели рассказали, что это способствовало совершению аналогичных преступлений другими военными, которые раньше не решались пойти на подобные поступки.

    Мужчине назначили наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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