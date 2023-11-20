Финских военных заметили и у границы в Лапландии: фото

В понедельник, 20 ноября, на финский пограничный пункт «Салла» из России прибыли 35 беженцев, сообщает погранотряд Лапландии. Среди них — граждане Сирии, Ирака и Сомали, а также граждане других стран. Большинство беженцев были мужчинами, но были также женщины и дети.
По словам начальника пограничного пункта «Салла» Ханса-Микаэля Гроса, «очевидно, что беженцев довезли до финской границы на автомобилях». Один из беженцев из Сирии рассказал финской прессе, что приехал в Россию по студенческой визе, а затем доехал до МАПП «Салла» на такси. Финальный участок пути он преодолел на велосипеде, который купил за 500 долларов.
В ответ на приток беженцев на пункт пропуска «Салла» прибыли силы обороны Финляндии, об этом погранотряд Лапландии сообщает в соцсетях. Они начали строить на местности временные заграждения, чтобы предотвратить дальнейший поток беженцев.
В ночь на 18 ноября власти Финляндии закрыли ближайшие к Петербургу переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра» из-за наплыва беженцев на велосипедах. Затем поток мигрантов хлынул на четыре оставшихся погранперехода — «Вартиус», «Куусамо», «Салла» и «Райя-Йоосеппи». На фоне ухудшения ситуации финны заговорили о полном закрытии восточной границы. Это может произойти в ночь на среду.
19 ноября финские военные начали оказывать помощь пограничникам на пропускном пункте «Вартиус».