МЧС: всех иностранцев, скопившихся на границе с Финляндией, вывезли из приграничной зоны

В Карелии на границе с Финляндией был убран пункт обогрева, который организовали для мигрантов, прибывших к международному пункту пропуска «Люття» («Вартиус»). Об этом 20 ноября сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Наши сотрудники не привлекаются, потому что вчера всех (мигрантов. — Прим. ред.) увезли на автобусах оттуда», — заявил представитель спасательного ведомства.

В ночь на 18 ноября переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала»и «Иматра» были закрыты финской стороной из-за невозможности принять нелегалов. Теперь под угрозой четыре оставшихся — «Вартиус», «Куусамо», «Салла» и «Райя-Йоосеппи». В Суоми полагают, что приток мигрантов из России носит контролируемый характер.