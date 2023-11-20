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    МЧС: всех иностранцев, скопившихся на границе с Финляндией, вывезли из приграничной зоны

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    В Карелии на границе с Финляндией был убран пункт обогрева, который организовали для мигрантов, прибывших к международному пункту пропуска «Люття» («Вартиус»). Об этом 20 ноября сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

    «Наши сотрудники не привлекаются, потому что вчера всех (мигрантов. — Прим. ред.) увезли на автобусах оттуда», — заявил представитель спасательного ведомства.

    В ночь на 18 ноября переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала»и «Иматра» были закрыты финской стороной из-за невозможности принять нелегалов. Теперь под угрозой четыре оставшихся — «Вартиус», «Куусамо», «Салла» и «Райя-Йоосеппи». В Суоми полагают, что приток мигрантов из России носит контролируемый характер.

    19 ноября в Костомукшу, где остался один из действующих в настоящее время погранпереходов «Вартиус», стали прибывать иностранцы, желающие попасть в Финляндию. Для них оборудовали пункт обогрева в месте проверки документов.

    В этой связи в зарубежной прессе появились сообщения о том, что власти Финляндии могут закрыть оставшиеся пункты пропуска на границе с Россией. По мнению финской погранслужбы, «право искать убежище потеряло свое фактическое значение из-за действий Российского государства». В Кремле решение Финляндии о возможном полном закрытии границы не вызвало ничего, кроме глубокого сожаления, о чем заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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