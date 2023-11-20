В Кремле ответили на закрытие границы Финляндии

Решение Финляндии о возможном полном закрытии границы, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не вызывает ничего, кроме «глубокого сожаления». Представителя Кремля в понедельник, 20 ноября, цитирует РБК.

«С Финляндией у нас давние очень, добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении, и, конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней нашей страны», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Замглавы МИД России Александр Грушко в комментарии добавил, передает РИА Новости, что в Москве не исключают, что финские власти могут пойти на полное закрытие границы с Россией, но в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим интересам.

