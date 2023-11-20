В Кремле ответили на закрытие границы Финляндии

Решение Финляндии о возможном полном закрытии границы, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не вызывает ничего, кроме «глубокого сожаления». Представителя Кремля в понедельник, 20 ноября, цитирует РБК.
«С Финляндией у нас давние очень, добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении, и, конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней нашей страны», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Замглавы МИД России Александр Грушко в комментарии добавил, передает РИА Новости, что в Москве не исключают, что финские власти могут пойти на полное закрытие границы с Россией, но в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим интересам.
Как писала «Фонтанка», Финляндия, как предполагается, готова полностью закрыть границу с Россией в ночь на среду.
Четыре КПП на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра» — Финляндия уже закрыла на прошлой неделе. Причина — наплыв беженцев из африканских стран на велосипедах. Теперь под угрозой четыре оставшихся — «Вартиус», «Куусамо», «Салла» и «Райя-Йоосеппи». На первом рекордный ажиотаж, а в ближайшем к границе российском городе десятки беженцев в ожидании поездки в Финляндию. Часть жителей Финляндии выступили против решения властей о закрытии границ — в выходные они выходили на митинги.