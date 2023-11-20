За неделю на улицы Петербурга высыпали 3300 тонн соли

Комитет по благоустройству подвел итоги уборки в первую по-настоящему зимнюю неделю в Петербурге. На «снежные» пункты уехали первые самосвалы снега, а дороги посыпали солью и обрабатывали соляным раствором. Пока обошлись без реагента.

За неделю с 13 по 19 ноября с улиц Петербурга вывезли два самосвала снега — в общей сложности 27 кубометров, сообщает 20 ноября пресс-служба городского комитета по благоустройству. Первые 13 кубов привезли на снегоплавильный пункт на Волхонском шоссе 15 ноября. Также с петербургских улиц убрали более 1000 кубометров мусора и 1100 тонн смета.