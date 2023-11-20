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    За неделю на улицы Петербурга высыпали 3300 тонн соли

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    28 комментариев
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Комитет по благоустройству подвел итоги уборки в первую по-настоящему зимнюю неделю в Петербурге. На «снежные» пункты уехали первые самосвалы снега, а дороги посыпали солью и обрабатывали соляным раствором. Пока обошлись без реагента.

    За неделю с 13 по 19 ноября с улиц Петербурга вывезли два самосвала снега — в общей сложности 27 кубометров, сообщает 20 ноября пресс-служба городского комитета по благоустройству. Первые 13 кубов привезли на снегоплавильный пункт на Волхонском шоссе 15 ноября. Также с петербургских улиц убрали более 1000 кубометров мусора и 1100 тонн смета.

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    Температура воздуха в Петербурге опустилась до стабильного минуса, и коммунальщики начали обрабатывать дороги и тротуары. За семь дней израсходовали 3300 тонн соли и 1,5 тысячи кубометров соляных растворов. У горожан «засолка» улиц при голом асфальте уже вызвала претензии. Препарат «Бионорд» с начала холодов не применяли ни разу, добавили в комитете. В этом году реагента закупили в сотни раз больше, чем в прошлом. «Фонтанка» рассказывала, чем известен этот препарат и почему чиновники считают его безопасным.

    В понедельник, 20 ноября, Петербург убирают 560 машин и 873 дворника. По вопросам уборки городских улиц можно обращаться по телефону дежурной службы комитета: 314–60–13. Номера «горячих линий» подведомственных предприятий опубликованы на сайте ведомства. Также можно оформить обращение через «Госуслуги», ссылка на форму опубликована в группе комитета «ВКонтакте».

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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    Комментарии 28

    Гость20 Ноя 2023 в 15:39
    Какой чудесный распил.
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