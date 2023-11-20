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    Шли 7 километров пешком. Эвакуированная семья из сектора Газа воссоединилась с родными в Петербурге

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    Еще одна эвакуированная семья из сектора Газа прибыла в Петербург. Шесть человек приехали на Московский вокзал рано утром в понедельник, 20 ноября. Об этом сообщает МЧС города.

    МЧС России

    На вокзале людей встретили родственники и специалисты ведомства, которые оказали психологическую поддержку и информационную помощь.

    Как рассказал один из эвакуированных Ал-Валид Халид Мухаммад, который 12 лет учился в Петербурге на врача, эвакуация проходила сложно. «Доехали очень сложно до египетской границы, очень устали. Мы прошли где-то семь километров пешком, потому что машинам запрещено было двигаться. А потом на границе нас встретили сотрудники МЧС, и там уже легче было».

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    Сейчас эвакуированные планируют разместиться у родственников.

    Это уже вторая семья, которая вернулась в Петербург из зоны палестино-израильского конфликта. 18 ноября семь человек воссоединились с родственниками на Московском вокзале.

    Эвакуация российских граждан из сектора Газа началась 12 ноября. По данным МЧС на 20 ноября, в Россию вернулись уже 525 человек. При этом, по словам представителя МИДа РФ Марии Захаровой, всего в списках на эвакуацию числится не менее 900 россиян, треть их которых — дети.

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    БеженцыСектор ГазаСанкт-Петербург
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