Шли 7 километров пешком. Эвакуированная семья из сектора Газа воссоединилась с родными в Петербурге

Еще одна эвакуированная семья из сектора Газа прибыла в Петербург. Шесть человек приехали на Московский вокзал рано утром в понедельник, 20 ноября. Об этом сообщает МЧС города.
МЧС России
На вокзале людей встретили родственники и специалисты ведомства, которые оказали психологическую поддержку и информационную помощь.
Как рассказал один из эвакуированных Ал-Валид Халид Мухаммад, который 12 лет учился в Петербурге на врача, эвакуация проходила сложно. «Доехали очень сложно до египетской границы, очень устали. Мы прошли где-то семь километров пешком, потому что машинам запрещено было двигаться. А потом на границе нас встретили сотрудники МЧС, и там уже легче было».
Сейчас эвакуированные планируют разместиться у родственников.
Это уже вторая семья, которая вернулась в Петербург из зоны палестино-израильского конфликта. 18 ноября семь человек воссоединились с родственниками на Московском вокзале.
Эвакуация российских граждан из сектора Газа началась 12 ноября. По данным МЧС на 20 ноября, в Россию вернулись уже 525 человек. При этом, по словам представителя МИДа РФ Марии Захаровой, всего в списках на эвакуацию числится не менее 900 россиян, треть их которых — дети.