Петербургу на зависть: в Москве на 100 станциях метро убрали шпалы

Московский метрополитен заменил шпалы на виброгасящие блоки на 100 станциях подземки, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Как сообщили 19 ноября в департаменте, новые виброгасящие блоки снижают влияние вибрации на конструкции тоннелей, а также уменьшают уровень шума от поездов.
«Применение таких технологий уменьшает затраты на содержание и ремонт путей. Главное, в метро становится тише, а поездки пассажиров — еще комфортнее», — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Тем временем бюджетная комиссия в Петербурге не одобрила увеличение расходов на метро в 2024 году, заявив, как писала «Фонтанка», что денег достаточно.