Денег достаточно. Бюджетная комиссия в Петербурге не одобрила увеличение расходов на метро в 2024 году

Бюджетная комиссия Петербурга отклонила поправку партии «Яблоко» к проекту бюджета, которая увеличивала расходы на новые станции метро. В ней предлагалось направить на эти цели еще 5 млрд рублей, сняв их с Резервного фонда.



Как написал 14 ноября в своем телеграм-канале депутат Борис Вишневский, «против выступили Комитет по транспорту и КРТИ, заявившие, что денег им достаточно».



«Отмечу, что обе наши поправки 10 ноября единогласно поддержал Бюджетно-финансовый комитет ЗАКСа. Но сегодня даже те члены БФК, которые на заседании комитета голосовали за, сменили позицию на противоположную. И наши поправки отклонили единогласно», — добавил парламентарий.

