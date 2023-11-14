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    Денег достаточно. Бюджетная комиссия в Петербурге не одобрила увеличение расходов на метро в 2024 году

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    Бюджетная комиссия Петербурга отклонила поправку партии «Яблоко» к проекту бюджета, которая увеличивала расходы на новые станции метро. В ней предлагалось направить на эти цели еще 5 млрд рублей, сняв их с Резервного фонда.

    Как написал 14 ноября в своем телеграм-канале депутат Борис Вишневский, «против выступили Комитет по транспорту и КРТИ, заявившие, что денег им достаточно».

    «Отмечу, что обе наши поправки 10 ноября единогласно поддержал Бюджетно-финансовый комитет ЗАКСа. Но сегодня даже те члены БФК, которые на заседании комитета голосовали за, сменили позицию на противоположную. И наши поправки отклонили единогласно», — добавил парламентарий.

    «Фонтанка» рассказывала о предложении увеличить на 5 млрд расходы на строительство станций Красносельско-Калининской линии «Путиловская» и «Казаковская». В то же время в действующей версии адресной программы оставшаяся сметная стоимость объекта и так уже распределена на 2024 год (17,2 млрд рублей) и 2025 год (3 млрд рублей). Саму стройку обещают закончить в следующем году.

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