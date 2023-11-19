Бывший глава регионального Росимущества арестован в Приморье

В Приморском крае заключили под стражу бывшего руководителя управления Росимущества по региону Дениса Горовчука. Арестован чиновник на два месяца, сообщает прокуратура региона 19 ноября.
По версии следствия, в период с января 2022 года по март 2023-го ныне обвиняемый обеспечил приемку документов об уничтожении имущества, которое было передано в собственность государства. При этом чиновник знал, что по факту уничтожена лишь малая часть. Уцелевшее сохранили и снова попытались продать.
Покупатель, местный бизнесмен, не знал о незаконном происхождении товара. Ущерб составил 5,5 миллиона рублей.
Возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями, пособничестве в сбыте имущества, которое было добыто преступным путем, и пособничестве в мошенничестве. Все, по версии следствия, было совершено в составе организованной группы.
Служебная проверка в отношении Горовчука была проведена после соответствующего приказа Минфина, сообщал ТАСС.