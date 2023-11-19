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    Бывший глава регионального Росимущества арестован в Приморье

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    6 комментариев

    В Приморском крае заключили под стражу бывшего руководителя управления Росимущества по региону Дениса Горовчука. Арестован чиновник на два месяца, сообщает прокуратура региона 19 ноября.

    По версии следствия, в период с января 2022 года по март 2023-го ныне обвиняемый обеспечил приемку документов об уничтожении имущества, которое было передано в собственность государства. При этом чиновник знал, что по факту уничтожена лишь малая часть. Уцелевшее сохранили и снова попытались продать.

    Покупатель, местный бизнесмен, не знал о незаконном происхождении товара. Ущерб составил 5,5 миллиона рублей.

    Возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями, пособничестве в сбыте имущества, которое было добыто преступным путем, и пособничестве в мошенничестве. Все, по версии следствия, было совершено в составе организованной группы.

    Служебная проверка в отношении Горовчука была проведена после соответствующего приказа Минфина, сообщал ТАСС.

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    Комментарии 6

    Гость19 Ноя 2023 в 11:35
    И фамилия не "Иванов".
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