Зеленский ввел новые санкции против ста россиян: новости СВО за 18 ноября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 ноября.
В Белгородской области ранены два человека
Поселок Горьковский атаковал дрон-камикадзе. Пострадали двое мужчин — у них осколочные ранения нижних конечностей.
— Бригадой скорой они доставлены в городскую больницу
Зеленский ввел санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян.
В списках — 108 человек и 37 компаний, большинство из которых — благотворительные фонды. Под персональные санкции попали: глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Республики Крым Сергей Аксенов, экс-премьер Украины Николай Азаров, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и другие физические лица.
Санкции ввели на пять и десять лет. Они, в частности, предполагают конфискацию и блокировку активов, запрет на участие в приватизации и вывод активов с территории Украины.
Внешняя политика
- Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок к мирному урегулированию военного конфликта. Он сообщил о готовности вести переговоры с Владимиром Путиным;
- Киев не получит новую помощь от США до середины декабря, возможно, даже до следующего года. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на опрошенных законодателей. Издание сообщило, что поддержка Украины идет на спад.