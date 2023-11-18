Зеленский ввел новые санкции против ста россиян: новости СВО за 18 ноября

Под новые санкции попали 108 человек и 37 компаний

Под новые санкции попали 108 человек и 37 компаний Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 ноября.

Поселок Горьковский атаковал дрон-камикадзе. Пострадали двое мужчин — у них осколочные ранения нижних конечностей.

— Бригадой скорой они доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, — написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Зеленский ввел санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян.