Путин процитировал Омара Хайяма на вопрос о «неосторожных» высказываниях деятелей культуры в начале СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Культурного форума в Петербурге в пятницу, 17 ноября, ответил на вопрос о «неосторожных заявлениях», сделанных некоторыми деятелями культуры после начала спецоперации в 2022 году. Глава государства процитировал персидского философа и поэта Омара Хайяма, а затем фразу из фильма режиссера Леонида Гайдая «Кавказская пленница».



«Капля стала плакать, что рассталась с морем. Почему мы Бога о прощении молим? Свет и тень исправно делят мир на части. Вряд ли капля знает, что такое счастье. Омар Хайям. А теперь из другой области… Выпьем же за то, чтобы как высоко мы ни летали, никогда бы не отрывались от коллектива», — сказал президент Путин.

