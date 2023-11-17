Путин процитировал Омара Хайяма на вопрос о «неосторожных» высказываниях деятелей культуры в начале СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Культурного форума в Петербурге в пятницу, 17 ноября, ответил на вопрос о «неосторожных заявлениях», сделанных некоторыми деятелями культуры после начала спецоперации в 2022 году. Глава государства процитировал персидского философа и поэта Омара Хайяма, а затем фразу из фильма режиссера Леонида Гайдая «Кавказская пленница».
«Капля стала плакать, что рассталась с морем. Почему мы Бога о прощении молим? Свет и тень исправно делят мир на части. Вряд ли капля знает, что такое счастье. Омар Хайям. А теперь из другой области… Выпьем же за то, чтобы как высоко мы ни летали, никогда бы не отрывались от коллектива», — сказал президент Путин.
Затем глава государства отметил, что есть многие люди, которым не пришло бы в голову, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной. «Мне до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной. Если бы мне сказали до 2014 года, что это возможно. Я бы сказал: вы что, с ума сошли?» — добавил Путин.
Президент РФ допускает, что некоторые люди «не следили и не понимали, что происходит». Также Путин указал, что смотреть надо не на то, что люди говорят, а что они делают. «Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу, — такая деятельность тоже имеет место быть. Мы это видим. Гонорары перечисляются, прямо скажем, противнику. Это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации — это другая», — объяснил российский лидер.
Еще одно обстоятельство, которое все должны учитывать, продолжил Путин, это настроения в российском обществе и мнения народа страны. «Это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», — подытожил президент РФ Владимир Путин.