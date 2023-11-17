Героев российских мультфильмов отправят продвигать промышленность

Известные персонажи «Союзмультфильма» могут стать символами для бизнеса на глобальных рынках, — об этом 17 ноября на Форуме объединённых культур, который проходит в эти дни в Главном штабе Эрмитажа, рассказала председатель киностудии Юлиана Слащева.



«С Российским экспортным центром мы сейчас обсуждаем возможность использовать любимых персонажей анимации для того, чтобы на больших промышленных и индустриальных рынках продвигать нашу культуру, возможности страны, промышленности», — сказала она во время дискуссии о взаимодействии культурной и бизнес-сфер.

