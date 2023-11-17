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    Кино

    Героев российских мультфильмов отправят продвигать промышленность

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    Известные персонажи «Союзмультфильма» могут стать символами для бизнеса на глобальных рынках, — об этом 17 ноября на Форуме объединённых культур, который проходит в эти дни в Главном штабе Эрмитажа, рассказала председатель киностудии Юлиана Слащева.

    «С Российским экспортным центром мы сейчас обсуждаем возможность использовать любимых персонажей анимации для того, чтобы на больших промышленных и индустриальных рынках продвигать нашу культуру, возможности страны, промышленности», — сказала она во время дискуссии о взаимодействии культурной и бизнес-сфер.

    По словам Слащевой, когда ей и другим представителям анимационной отрасли впервые предложили возможность сделать из известных персонажей своего рода бизнес-символы, представители отечественной мультипликации очень удивились: «Ну как? Вертолёты, тракторы, деревообрабатывающая отрасль». Но позже «поняли, что на самом деле в этом есть здравая идея и это можно сделать».

    «Это как промышленность с человеческим лицом через анимационных персонажей», — пояснила идею председатель совета директоров «Союзмультфильма».

    По мнению Юлианы Слащевой. несмотря на то, что анимационная отрасль зарабатывает не так много, как некоторые другие направления, именно она имеет возможность оказывать колоссальное влияние. Глава киностудии назвала привлечение креативных индустрий «добавочной стоимостью», которую можно приплюсовать «к тому, что Россия и так прекрасно умеет делать в области промышленных инноваций и технологий».

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    Комментарии 26

    Гость17 Ноя 2023 в 14:53
    И капитан Врунгель
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