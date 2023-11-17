    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, сев

    765мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.95eur96.59

    Все как у людей — самка бегает, самец лежит. Как проводят осенние дни львы Ленинградского зоопарка

    538
    1 комментарий

    Ленинградский зоопарк показал, как проводит осенние дни пара львов — Адам и Таисия. Видео семейной идиллии опубликовали в телеграм-канале зоопарка.

    Пока самец страдает от осенней хандры и лежит в полудреме, самка пытается развлечь себя и своего возлюбленного погремушкой. «Даже если настроение нашей прекрасной пары африканских хищников не совпадает, они остаются учтивы друг с другом и, как могут, стараются поддержать любое львиное увлечение», — говорят в зоопарке.

    Ленинградский зоопарк

    И действительно — спустя пару мгновений Адам все же подхватывает игры Таисии, пусть и не так активно, как хотелось бы. Все-таки играть можно и лежа.

    Ранее зоопарк показал жизнь семейства кошачьих лемуров. Повод был весомый — зверята получили обновленную жилплощадь.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛьвыЛенинградский зоопарк
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close