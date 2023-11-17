Все как у людей — самка бегает, самец лежит. Как проводят осенние дни львы Ленинградского зоопарка

Ленинградский зоопарк показал, как проводит осенние дни пара львов — Адам и Таисия. Видео семейной идиллии опубликовали в телеграм-канале зоопарка.
Пока самец страдает от осенней хандры и лежит в полудреме, самка пытается развлечь себя и своего возлюбленного погремушкой. «Даже если настроение нашей прекрасной пары африканских хищников не совпадает, они остаются учтивы друг с другом и, как могут, стараются поддержать любое львиное увлечение», — говорят в зоопарке.
Ленинградский зоопарк
И действительно — спустя пару мгновений Адам все же подхватывает игры Таисии, пусть и не так активно, как хотелось бы. Все-таки играть можно и лежа.
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