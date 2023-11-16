Немного НАТО в холодной воде. «Леденящие ветра» из Суоми впервые ждут в Финском заливе

Финляндия намерена впервые попробовать себя в новом качестве. 20 ноября в Финском заливе и Архипелаговом море (это часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами) стартуют военно-морские учения «Freezing Winds 23» («Леденящие ветра 23») под руководством ВМФ Финляндии. Об этом 16 ноября пишут финские СМИ.



Всего в маневрах примут участие 30 боевых кораблей (от Германии, Нидерландов, Польши и Франции) и более 4 000 человек личного состава. «Freezing Winds 23» — первые крупные военно-морские учения под руководством Финляндии как члена НАТО. Помимо ВМФ Суоми будут присутствовать Сухопутные войска, ВВС и ВМФ Швеции.

