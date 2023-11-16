Трусливые пацифисты, лживые нищие и опасные мигранты. Школьный опрос не на шутку взволновал петербургских родителей

В петербургской гимназии № 524 детей попросили пройти опросник «Мониторинг личностного роста школьников», который очень не понравился родителям: спрашивали в том числе про войну и убийства. После жалоб тестирование приостановили, но оказалось, что методика ненова — по такой же школьников тестировали еще 20 лет назад.
Скриншотами вопросов с «Фонтанкой» поделилась одна из родительниц. Её сын был среди тех, кого попросили оценить, насколько он согласен с рядом утверждений. Вот несколько из них: «Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток увеличивает уровень преступности»; «Если ради справедливости надо убить человека — это нормально»; «Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы».
«Это был не мониторинг, это была травма детям. Мой сын вообще ставил 0, чтобы не отвечать на эти вопросы, потому что он часто даже не понимал, о чем речь», — рассказала петербурженка. В администрации Московского района ей ответили, что анкетирование проходить больше не нужно, поскольку в школе оно больше не проводится.
«Фонтанке» подтвердили это в комитете по образованию и в районной администрации: «Гимназия учла опасения родителей обучающихся, связанные с формулировкой вопросов методики, и прекратила проведение мониторинга». Что касается самой методики, она была разработана еще в 2003 году. Никакие изменения в связи с боевыми действиями на Украине в нее не вносили: как заверили «Фонтанку», она была использована в авторском варианте. В гимназии № 524 опрос проводили в четырех классах, другие школы района её не использовали, утверждают в администрации.