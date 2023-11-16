Трусливые пацифисты, лживые нищие и опасные мигранты. Школьный опрос не на шутку взволновал петербургских родителей

В петербургской гимназии № 524 детей попросили пройти опросник «Мониторинг личностного роста школьников», который очень не понравился родителям: спрашивали в том числе про войну и убийства. После жалоб тестирование приостановили, но оказалось, что методика ненова — по такой же школьников тестировали еще 20 лет назад.



Скриншотами вопросов с «Фонтанкой» поделилась одна из родительниц. Её сын был среди тех, кого попросили оценить, насколько он согласен с рядом утверждений. Вот несколько из них: «Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток увеличивает уровень преступности»; «Если ради справедливости надо убить человека — это нормально»; «Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы».