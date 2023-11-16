Вице-президента «Балтики» отправили в СИЗО вслед за бывшим начальником

В СИЗО отправил суд в Петербурге вице-президента «Балтики» Антона Рогачевского.



Как передает корреспондент «Фонтанки», Рогачевского 16 ноября также арестовали на месяц и 17 дней, как и часом ранее его бывшего начальника Дениса Шерстенникова. В качестве аргумента от следствия также звучало, что при обыске у него нашли деньги и вице-президент огромного завода не смог объяснить, откуда у него миллион рублей.

В суд приехала женщина с ребенком-инвалидом в коляске. Видимо, жена Рогачевского.

Подробнее об этом деле читайте в нашем материале.

