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    Вице-президента «Балтики» отправили в СИЗО вслед за бывшим начальником

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    В СИЗО отправил суд в Петербурге вице-президента «Балтики» Антона Рогачевского.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», Рогачевского 16 ноября также арестовали на месяц и 17 дней, как и часом ранее его бывшего начальника Дениса Шерстенникова. В качестве аргумента от следствия также звучало, что при обыске у него нашли деньги и вице-президент огромного завода не смог объяснить, откуда у него миллион рублей.

    В суд приехала женщина с ребенком-инвалидом в коляске. Видимо, жена Рогачевского.

    Подробнее об этом деле читайте в нашем материале.

    Carlsberg Group, заявившая о намерении покинуть Россию из-за СВО на Украине, в июне 2023 года объявила, что нашла покупателя и подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Однако сделка не состоялась: 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. После этого компанию возглавил ее основатель Таймураз Боллоев, а Carlsberg Group фактически потеряла контроль над своим активом.

    В ответ на это в начале октября Carlsberg прекратила лицензионные соглашения с «Балтикой», лишив ее прав на иностранные бренды. Также сообщалось, что материнская компания изъяла собственность «Балтики» на территории Дании. Российская компания решила бороться за бренды в суде: 19 октября арбитраж в качестве обеспечительной меры запретил Роспатенту прекращать права пивоваренной компании «Балтика» на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. По просьбе «Балтики» данное дело будет рассматриваться в закрытом режиме, поскольку материалы содержат коммерческую тайну, а приобщенные к делу документы — рамочные соглашения.

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