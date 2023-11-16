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    Следствие: задержанные топ-менеджеры «Балтики» лишили компанию экспорта в страны СНГ

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    20 комментариев

    Экс-президент «Балтики» Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский, задержанные накануне по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, передали права на титульный бренд компаниям из Белоруссии и Казахстана на 20 лет, тем самым лишив компанию возможности экспортировать продукцию на территорию стран СНГ. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 ноября. По мнению следствия, своими действиями они причинили компании ущерб в 295,6 млн рублей.

    По данным предварительного расследования, с марта по середину июля 2023 года возглавлявший тогда компанию Денис Шерстенников совместно с Антоном Рогачевским и иными неустановленными соучастниками, «действуя из корыстных побуждений, под предлогом совершения встречных сделок» передали право на использование бренда «Балтика» на территории республик Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Монголия, Белоруссия, в пользу казахстанского ТОО «Карслберг Казахстан» и белорусского ООО «Виста БиУай Ко». Эта сделка лишила «Балтику» возможностей экспортных поставок собственной продукции на территорию перечисленных выше государств.

    По данным следствия, белорусская и казахстанская структуры Carlsberg должны были заплатить 295 601 000 рублей за право пользоваться брендом «Балтика» в период с 2023 года по 2042 год. Однако эти деньги так и не поступили. Кроме того, Carlsberg Group не выполнила встречные обязательства по передаче «Балтике» лицензионных прав на использование на территории Российской Федерации международных брендов.

    Следствие попросило заключить задержанных топ-менеджеров «Балтики» под стражу.

    Carlsberg Group, заявившая о намерении покинуть Россию из-за СВО на Украине, в июне 2023 года объявила, что нашла покупателя и подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Однако сделка не состоялась: 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. После этого компанию возглавил ее основатель Таймураз Боллоев, а Carlsberg Group фактически потеряла контроль над своим активом.

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    Комментарии 20

    Гость16 Ноя 2023 в 14:12
    На парашу их.
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