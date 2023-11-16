Следствие: задержанные топ-менеджеры «Балтики» лишили компанию экспорта в страны СНГ

Экс-президент «Балтики» Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский, задержанные накануне по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, передали права на титульный бренд компаниям из Белоруссии и Казахстана на 20 лет, тем самым лишив компанию возможности экспортировать продукцию на территорию стран СНГ. Об этом стало известно «Фонтанке»
По данным предварительного расследования, с марта по середину июля
По данным следствия, белорусская и казахстанская структуры Carlsberg должны были заплатить
Следствие попросило заключить задержанных топ-менеджеров «Балтики» под стражу.
Carlsberg Group, заявившая о намерении покинуть Россию из-за СВО на Украине, в июне 2023 года объявила, что нашла покупателя и подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Однако сделка не состоялась: 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. После этого компанию возглавил ее основатель Таймураз Боллоев, а Carlsberg Group фактически потеряла контроль над своим активом.