Следствие: задержанные топ-менеджеры «Балтики» лишили компанию экспорта в страны СНГ

Экс-президент «Балтики» Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский, задержанные накануне по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, передали права на титульный бренд компаниям из Белоруссии и Казахстана на 20 лет, тем самым лишив компанию возможности экспортировать продукцию на территорию стран СНГ. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 ноября . По мнению следствия, своими действиями они причинили компании ущерб в 295,6 млн рублей.



По данным предварительного расследования, с марта по середину июля 2023 года возглавлявший тогда компанию Денис Шерстенников совместно с Антоном Рогачевским и иными неустановленными соучастниками, «действуя из корыстных побуждений, под предлогом совершения встречных сделок» передали право на использование бренда «Балтика» на территории республик Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Монголия, Белоруссия, в пользу казахстанского ТОО «Карслберг Казахстан» и белорусского ООО «Виста БиУай Ко». Эта сделка лишила «Балтику» возможностей экспортных поставок собственной продукции на территорию перечисленных выше государств.

