Следствие попросило заключить под стражу задержанных накануне топ-менеджеров «Балтики»

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения задержанным накануне топ-менеджерам «Балтики» — Денису Шерстенникову и Антону Рогачевскому. Их просят заключить под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (
По версии следствия, бывший президент и вице-президент «Балтики», используя служебное положение, приобрели в пользу
«Фонтанка» рассказывала, что с начала недели ГСУ ГУ МВД провело 15 обысков и выемок документов в самом
Carlsberg Group, заявившая о намерении покинуть Россию из-за СВО на Украине, в июне 2023 года объявила, что нашла покупателя и подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Однако сделка не состоялась: