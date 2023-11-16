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    Следствие попросило заключить под стражу задержанных накануне топ-менеджеров «Балтики»

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    Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения задержанным накануне топ-менеджерам «Балтики» — Денису Шерстенникову и Антону Рогачевскому. Их просят заключить под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила 16 ноября объединенная пресс-служба судов.

    По версии следствия, бывший президент и вице-президент «Балтики», используя служебное положение, приобрели в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» с 2023 года по 2042-й право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295 601 000 рублей. Это лишило «Балтику» возможности экспортных поставок на территорию Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии, Белоруссии. Таким образом, топ-менеджеры причинили ущерб организации и Российской Федерации в лице временного управляющего — Росимущества.

    «Фонтанка» рассказывала, что с начала недели ГСУ ГУ МВД провело 15 обысков и выемок документов в самом ООО ПК «Балтика» и по адресам фигурантов, после чего были задержаны двое топ-менеджеров. Фабула следствия такова: пока шли переговоры о продаже бизнеса «Балтики» группой Carlsberg, которая вознамерилась покинуть Россию, связанные с европейской корпорацией компании получили право пользоваться брендами «Балтики» для выпуска продукции за рубежом, некоторые документы подписывались задним числом.

    Carlsberg Group, заявившая о намерении покинуть Россию из-за СВО на Украине, в июне 2023 года объявила, что нашла покупателя и подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Однако сделка не состоялась: 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. После этого компанию возглавил ее основатель Таймураз Боллоев, а Carlsberg Group фактически потеряла контроль над своим активом.

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