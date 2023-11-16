Следствие попросило заключить под стражу задержанных накануне топ-менеджеров «Балтики»

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения задержанным накануне топ-менеджерам «Балтики» — Денису Шерстенникову и Антону Рогачевскому. Их просят заключить под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 159 УК РФ ), сообщила 16 ноября объединенная пресс-служба судов.



По версии следствия, бывший президент и вице-президент «Балтики», используя служебное положение, приобрели в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» с 2023 года по 2042-й право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295 601 000 рублей . Это лишило «Балтику» возможности экспортных поставок на территорию Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии, Белоруссии. Таким образом, топ-менеджеры причинили ущерб организации и Российской Федерации в лице временного управляющего — Росимущества.