МЧС планирует вывезти всех граждан РФ из сектора Газа за неделю

МЧС РФ планирует вывезти всех россиян из сектора Газа за неделю, передает вечером 13 ноября ТАСС со ссылкой замглавы чрезвычайного ведомства Алексея Серко.



В Каире находятся еще два самолета МЧС, вторую группу эвакуированных из Газы граждан РФ планируют доставить в Москву 14 ноября.



«Каждый день будет прибывать по группе людей. <...> Надеюсь, в течение недели, если получится – раньше, мы всех людей вывезем в РФ», – сказал Серко(цитата по ТАСС).



Напомним, первый самолет, на борту которого были эвакуированные из сектора Газа граждане России, приземлился в Домодедово в 21.14 мск 13 ноября. На борту Ил-76 МЧС РФ в страну вернулись 70 человек. Среди них есть женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, самому младшему из которых три месяца, уточняют "Ведомости".