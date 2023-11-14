МЧС планирует вывезти всех граждан РФ из сектора Газа за неделю

МЧС РФ планирует вывезти всех россиян из сектора Газа за неделю, передает вечером 13 ноября ТАСС со ссылкой замглавы чрезвычайного ведомства Алексея Серко.
В Каире находятся еще два самолета МЧС, вторую группу эвакуированных из Газы граждан РФ планируют доставить в Москву 14 ноября.
«Каждый день будет прибывать по группе людей. <...> Надеюсь, в течение недели, если получится – раньше, мы всех людей вывезем в РФ», – сказал Серко(цитата по ТАСС).
Напомним, первый самолет, на борту которого были эвакуированные из сектора Газа граждане России, приземлился в Домодедово в 21.14 мск 13 ноября. На борту Ил-76 МЧС РФ в страну вернулись 70 человек. Среди них есть женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, самому младшему из которых три месяца, уточняют "Ведомости".
При этом, по данным МИД, в списках на эвакуацию числятся в общей сложности не менее 900 граждан РФ, среди которых 300 детей.
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».
Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.