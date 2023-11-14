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    МЧС планирует вывезти всех граждан РФ из сектора Газа за неделю

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    4 комментария

    МЧС РФ планирует вывезти всех россиян из сектора Газа за неделю, передает вечером 13 ноября ТАСС со ссылкой замглавы чрезвычайного ведомства Алексея Серко.

    В Каире находятся еще два самолета МЧС, вторую группу эвакуированных из Газы граждан РФ планируют доставить в Москву 14 ноября.

    «Каждый день будет прибывать по группе людей. <...> Надеюсь, в течение недели, если получится – раньше, мы всех людей вывезем в РФ», – сказал Серко(цитата по ТАСС).

    Напомним, первый самолет, на борту которого были эвакуированные из сектора Газа граждане России, приземлился в Домодедово в 21.14 мск 13 ноября. На борту Ил-76 МЧС РФ в страну вернулись 70 человек. Среди них есть женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, самому младшему из которых три месяца, уточняют "Ведомости".

    При этом, по данным МИД, в списках на эвакуацию числятся в общей сложности не менее 900 граждан РФ, среди которых 300 детей.

    Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.

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    МЧСЭвакуацияСектор Газа
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    Комментарии 4

    Гость14 Ноя 2023 в 00:12
    В Северную Корею ?
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