Зимняя погода несет Петербургу снег и аномальные пробки

Вечерний час пик на дорогах Петербурга начался плотнее обычного. Уже в шестом часу пробки достигли 8 баллов, и в ближайшие часы легче не станет. Снегопад сделал ситуацию на дорогах напряженнее, особенно сильно «покраснел» юг города.



По данным «Яндекс.Пробок», уже около 15 часов дороги Петербурга оказались загружены на 1 балл больше обычного: на «пять» вместо характерной для середины дня «четверки». Постепенно плотность заторов росла, к 17 часам достигнув 7 баллов. А уже в половине шестого карты зафиксировали 8 баллов — на 2 балла больше обычного для этого времени дня.