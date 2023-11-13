Зимняя погода несет Петербургу снег и аномальные пробки

Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Вечерний час пик на дорогах Петербурга начался плотнее обычного. Уже в шестом часу пробки достигли 8 баллов, и в ближайшие часы легче не станет. Снегопад сделал ситуацию на дорогах напряженнее, особенно сильно «покраснел» юг города.
По данным «Яндекс.Пробок», уже около 15 часов дороги Петербурга оказались загружены на 1 балл больше обычного: на «пять» вместо характерной для середины дня «четверки». Постепенно плотность заторов росла, к 17 часам достигнув 7 баллов. А уже в половине шестого карты зафиксировали 8 баллов — на 2 балла больше обычного для этого времени дня.
Весьма напряженная дорожная ситуация наблюдается на Петроградской стороне. Каменноостровский проспект стоит в сторону от центра вместе с прилегающими улицами. Необычно плотный затор зафиксирован на проспекте Медиков, Кантемировском мосту, Кантемировской улице и проспекте Маршала Блюхера. Пробка растянулась на 4,4 км от Петропавловского моста до Кушелевской дороги, и потерять в ней можно больше часа.
На юге города плотно стоит Софийская улица. Затор длиной в 5,2 км тянется от улицы Труда до КАД. Также плотно сейчас на Московском шоссе в районе Шушар — пробка наблюдается в обе стороны. Внешнее кольцо КАД традиционно встало от Пулковского шоссе до вантового моста. На Волхонском шоссе собралась пробка в обе стороны между Таллинским шоссе и Южным кладбищем. Там, напомним, днем произошло смертельное ДТП с фурой и легковым автомобилем. Еще одна авария, но куда менее серьезная, тормозит внутреннее кольцо КАД между Дачным проспектом и Таллинским шоссе.
Понедельник, 13 ноября, Петербургу обещали переходный день между осенью и зимой. Снег не подвел прогнозы и пошел во второй половине дня, усыпав улицы, машины и прохожих. На неделе будет холодать и вернутся ночные заморозки. МЧС предупреждает о гололедице уже завтра, 14 ноября.