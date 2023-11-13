В Канаде спасли туриста, шедшего по ложной тропе в онлайн-карте

Поисково-спасательный отряд выручил туриста, который потерялся в лесу в Канаде. Он шел по ложной тропе, которая была обозначена на картах Google. Об этом стало известно в понедельник, 13 ноября, из сообщения New York Times.

Маршрут вел через район с крутыми скалами около горы Фромм в канадской провинции Британская Колумбия. Однако в реальности в этом месте не было пешеходного маршрута.



Турист заблудился в лесу. Выручать пользователя Google-карт пришлось при помощи вертолета. Его нашли и доставили в безопасное место.



Поисково-спасательная группа North Shore Rescue обратилась в Google с просьбой удалить ложный туристический маршрут. Также спасатели порекомендовали использовать карты и компас.

