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    В Канаде спасли туриста, шедшего по ложной тропе в онлайн-карте

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    Поисково-спасательный отряд выручил туриста, который потерялся в лесу в Канаде. Он шел по ложной тропе, которая была обозначена на картах Google. Об этом стало известно в понедельник, 13 ноября, из сообщения New York Times.

    Маршрут вел через район с крутыми скалами около горы Фромм в канадской провинции Британская Колумбия. Однако в реальности в этом месте не было пешеходного маршрута.

    Турист заблудился в лесу. Выручать пользователя Google-карт пришлось при помощи вертолета. Его нашли и доставили в безопасное место.

    Поисково-спасательная группа North Shore Rescue обратилась в Google с просьбой удалить ложный туристический маршрут. Также спасатели порекомендовали использовать карты и компас.

    В сентябре спасатели приходили на помощь другому туристу, который застрял на горе Фромм. Он тоже следовал по ложной тропе, обозначенной в картах Google.

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    КанадаЧеловек потерялся в лесуGoogle карты
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