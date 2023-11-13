Среди эвакуированных из сектора Газа россиян — младенец и беременная на позднем сроке

Медики осмотрели эвакуированных из сектора Газа россиян , прибывших в оперативный штаб МЧС России в Каире. Об их состоянии отчитались в Минздраве, сообщает ТАСС 13 ноября.

В Каир прибыло 70 человек, в том числе 27 детей, пятерым из которых нет и трех лет, и одна женщина на позднем сроке беременности. А самому маленькому из эвакуированных всего три месяца. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное и допустили к перелету в Москву. Их будут сопровождать медики.

Одна из россиянок поделилась эмоциями после эвакуации с РИА Новости. «[Были] мысли, где помыться, где взять воды, где найти хлеб, где взять что-то покушать, где будешь спать, и дай Бог, чтобы не разбомбили. Вот это единственные мысли», — говорит женщина.



Как заявил журналистам советник главы МЧС Даниил Мартынов, сторонами согласована еще одна группа для эвакуации, которая состоит из 90–100 человек. Оперативная группа МЧС уже выехала к КПП «Рафах».

