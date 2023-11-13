Среди эвакуированных из сектора Газа россиян — младенец и беременная на позднем сроке

Медики осмотрели эвакуированных из сектора Газа россиян, прибывших в оперативный штаб МЧС России в Каире. Об их состоянии отчитались в Минздраве, сообщает ТАСС 13 ноября.
В Каир прибыло 70 человек, в том числе 27 детей, пятерым из которых нет и трех лет, и одна женщина на позднем сроке беременности. А самому маленькому из эвакуированных всего три месяца. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное и допустили к перелету в Москву. Их будут сопровождать медики.
Одна из россиянок поделилась эмоциями после эвакуации с РИА Новости. «[Были] мысли, где помыться, где взять воды, где найти хлеб, где взять что-то покушать, где будешь спать, и дай Бог, чтобы не разбомбили. Вот это единственные мысли», — говорит женщина.
Как заявил журналистам советник главы МЧС Даниил Мартынов, сторонами согласована еще одна группа для эвакуации, которая состоит из 90–100 человек. Оперативная группа МЧС уже выехала к КПП «Рафах».
Россия начала вывозить своих граждан из сектора Газа накануне, 12 ноября. Процедуру, по данным представителя МИД РФ Марии Захаровой, затягивала израильская сторона. Кроме того, по словам Захаровой, на эвакуацию записались не менее 900 россиян, среди которых около 300 детей.
Тем временем телеканал CNN со ссылкой на египетских пограничников передает, что всего в воскресенье из сектора Газа через КПП «Рафах» вывезли как минимум 826 иностранцев.