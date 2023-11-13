Первую группу эвакуированных из Газы россиян готовят к перелёту в Москву

Первая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа в Египет, ночью 13 ноября прибыла в одну из гостиниц Каира и сегодня же, как планируется, вылетит в Москву. Их перевезут на самолете МЧС Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова советника министра МЧС РФ Даниила Мартынова.
«Сегодня нам удалось эвакуировать первых 70 наших сограждан», — сказал Мартынов.
По данным RT, пропускной пункт пересекли 70 граждан России, в том числе 28 детей. В каирской гостинице развернут штаб МЧС. Люди получают медицинскую и психологическую помощь, в случае необходимости им посодействуют в оформлении документов.
«Фонтанка» рассказывала, что вечером 12 ноября первая группа россиян из сектора Газа отправилась в Каир. Изначально предполагалось, что их вывезут из сектора Газа 10 ноября. Россияне впервые получили возможность покинуть анклав, до этого Израиль не давал разрешения. При этом, по данным МИД, в списках на эвакуацию числятся в общей сложности не менее 900 граждан России, среди которых 300 детей.