Первую группу эвакуированных из Газы россиян готовят к перелёту в Москву

Первая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа в Египет, ночью 13 ноября прибыла в одну из гостиниц Каира и сегодня же, как планируется, вылетит в Москву. Их перевезут на самолете МЧС Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова советника министра МЧС РФ Даниила Мартынова.



«Сегодня нам удалось эвакуировать первых 70 наших сограждан», — сказал Мартынов.



По данным RT, пропускной пункт пересекли 70 граждан России, в том числе 28 детей. В каирской гостинице развернут штаб МЧС. Люди получают медицинскую и психологическую помощь, в случае необходимости им посодействуют в оформлении документов.

