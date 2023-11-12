Россияне, эвакуированные из сектора Газа, отправились в Каир

Первая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России отправилась в Египет. Об этом вечером 12 ноября сообщает МЧС России.
По данным ведомства, в течение первого дня эвакуированы 70 человек. Среди них 28 детей.
Предполагается, что в Каире будет развернут оперативный штаб. Там россиянам будут оказывать как медицинскую, так и психологическую помощь. Уже в Египте, при необходимости, помогут и с документами.
После эвакуации россиян сопровождают сотрудники МЧС, предоставляя продукты питания и виду. На протяжении всего пути людям также предоставляется помощь врачей и психологов.
О старте эвакуации граждан РФ из сектора Газа МЧС сообщило днем 12 ноября. В ведомстве отметили, что согласования шли в течение недели.
Согласно данным МИД России, в списках на эвакуацию значатся не менее 900 граждан страны, треть из которых — дети. В дипломатическом ведомстве заявляли о затягивании процесса и отсутствии объяснений с израильской стороны.