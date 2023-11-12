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    Россияне, эвакуированные из сектора Газа, отправились в Каир

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    Первая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России отправилась в Египет. Об этом вечером 12 ноября сообщает МЧС России.

    По данным ведомства, в течение первого дня эвакуированы 70 человек. Среди них 28 детей.

    МЧС России

    Предполагается, что в Каире будет развернут оперативный штаб. Там россиянам будут оказывать как медицинскую, так и психологическую помощь. Уже в Египте, при необходимости, помогут и с документами.

    После эвакуации россиян сопровождают сотрудники МЧС, предоставляя продукты питания и виду. На протяжении всего пути людям также предоставляется помощь врачей и психологов.

    О старте эвакуации граждан РФ из сектора Газа МЧС сообщило днем 12 ноября. В ведомстве отметили, что согласования шли в течение недели.

    Согласно данным МИД России, в списках на эвакуацию значатся не менее 900 граждан страны, треть из которых — дети. В дипломатическом ведомстве заявляли о затягивании процесса и отсутствии объяснений с израильской стороны.

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    Сектор ГазаЭвакуацияМЧС
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