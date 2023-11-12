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    Истребитель разбился у границы с Таиландом. Это могли быть повстанцы

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    Истребитель ВВС Мьянмы разбился во время боестолкновения между военными и повстанческой группировкой. Военные утверждают, что причиной стала техническая неисправность, а повстанцы говорят о том, что им удалось сбить машину, пишет Reuters.

    Как сообщает агентство 12 ноября, Самолет упал в штате Кая на востоке Мьянмы, недалеко от границы с Таиландом, в субботу во время боев между военными и Силами национальной обороны Каренни (KNDF).

    Представитель властей Зау Мин Тун сообщил государственному телеканалу MRTV, что самолет разбился из-за технической проблемы, пилоты благополучно катапультировались и находились в контакте с военными.

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