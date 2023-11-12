Концерты играть никто не даст: Борис Гребенщиков* объяснил, почему не возвращается в Россию

Музыкант Борис Гребенщиков* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) объяснил, почему не возвращается в Россию, несмотря на оставшуюся у него в Петербурге квартиру. Разговор с ним опубликовал журнал Forbes 12 ноября.

«Квартира в Петербурге у меня остается, у меня там масса друзей, масса всего остального. Но по причудливому капризу судьбы каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе», — объяснил Гребенщиков.

В сентябре Борис Гребенщиков говорил , что получает угрозы с Украины, потому что «половина украинцев думают: «О, хороший русский — это мертвый русский».

Гребенщиков уехал из России до пандемии, однако приезжал с концертами до февраля 2022 года. Уже несколько лет он живет в Лондоне вместе с женой. Музыкант покинул группу «Аквариум», когда некоторые ее участники поддержали спецоперацию России на Украине. Сейчас он выступает под псевдонимом БГ+.



*Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов в 2023 году.