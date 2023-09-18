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    Борис Гребенщиков* рассказал, что получает угрозы с Украины

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
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    Музыкант Борис Гребенщиков* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) объяснил, почему не проводит концерты на Украине. Об этом стало известно в понедельник, 18 сентября, из публикации издания Financial Times, передает РБК.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича.

    «Половина украинцев думают: «О, хороший русский — это мертвый русский». Я получаю много подобных писем», — сказал он.

    Гребенщиков живет сейчас в Лондоне вместе с женой. Еще музыкант покинул группу «Аквариум», потому что некоторые ее участники поддержали спецоперацию России на Украине. Сейчас он выступает под псевдонимом БГ+.

    Музыкант не был в России более полутора лет и не собирается возвращаться в ближайшее время.

    *Борис Гребенщиков признан Минюстом иноагентом в июне 2023 года.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив

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