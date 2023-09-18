Борис Гребенщиков* рассказал, что получает угрозы с Украины

Музыкант Борис Гребенщиков* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) объяснил, почему не проводит концерты на Украине. Об этом стало известно в понедельник, 18 сентября, из публикации издания Financial Times , передает РБК .

«Половина украинцев думают: «О, хороший русский — это мертвый русский». Я получаю много подобных писем», — сказал он.

Гребенщиков живет сейчас в Лондоне вместе с женой. Еще музыкант покинул группу «Аквариум», потому что некоторые ее участники поддержали спецоперацию России на Украине. Сейчас он выступает под псевдонимом БГ+.



Музыкант не был в России более полутора лет и не собирается возвращаться в ближайшее время.

*Борис Гребенщиков признан Минюстом иноагентом в июне 2023 года.

