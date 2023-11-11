Гибель женщины задержала в пути «Сапсан» из Петербурга в Москву

Пешеход, которого сбил следовавший из Петербурга в Москву поезд, не выжил. Об этом «Фонтанке» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.



Как уточнили в ведомстве, несовместимые с жизнью травмы на станции Алабушево 11 ноября получила 83-летняя женщина. По предварительным данным, она переходила железную дорогу по переходу, но на красный сигнал светофора, загоревшийся перед приближением поезда.