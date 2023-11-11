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    Гибель женщины задержала в пути «Сапсан» из Петербурга в Москву

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    Пешеход, которого сбил следовавший из Петербурга в Москву поезд, не выжил. Об этом «Фонтанке» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

    Как уточнили в ведомстве, несовместимые с жизнью травмы на станции Алабушево 11 ноября получила 83-летняя женщина. По предварительным данным, она переходила железную дорогу по переходу, но на красный сигнал светофора, загоревшийся перед приближением поезда.

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    Следователи осмотрели место происшествия, организована проверка.

    Читательница «Фонтанки», ехавшая в Москву из Петербурга в первой половине дня, рассказала, что «Сапсан» внепланово остановился в Московской области. Пассажиры слышали продолжительный гудок, после их предупредили о наезде на человека и необходимости дождаться скорую.

    Поезд опоздал в столицу примерно на полчаса.

    Состав, следовавший в обратном направлении ночью 11 ноября, сбил мужчину у станции Сортировочная. В транспортной полиции уточнили, что его госпитализировали.

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