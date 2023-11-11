«Сапсан» из Петербурга пришёл в Москву с опозданием и поцарапанным «лицом». Путь из столицы был не легче

В Невском районе Петербурга пешеход угодил под поезд, следовавший из Москвы. По словам пассажиров, ехавших по обратному маршруту, им в пути тоже пришлось ждать скорую.



По данным «Фонтанки», поезд сообщением Москва — Петербург сбил мужчину у станции Сортировочная около часа ночи 11 ноября. В Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу уточнили, что пострадавший был госпитализирован. Транспортные полицейские выясняют, при каких обстоятельствах он оказался на пути состава.

Без происшествий не обошлось и путешествие в столицу на «Сапсане», который отправился с Московского вокзала в 9 утра. Как рассказала читательница, в окрестностях подмосковного села Алабушево пассажиры услышали длинный гудок: «Было ощущение, что что-то попало под поезд, потом резко затормозили».