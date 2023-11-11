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    Подростки устроили бойцовский клуб на севере Петербурга. Один в реанимации

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    Полицейские спешили на вызов о побоище в Калининском районе Петербурга, а нашли побитого юношу. В больницу он уехал не в одиночестве.

    Экстренные службы на проспект Непокорённых, 13/4, вызвали накануне незадолго до пяти часов вечера сообщением о драке, стало известно «Фонтанке» 11 ноября. Наряд ППС подоспел на место через несколько минут, но оценить навыки бойцов не смог — только последствия.

    Медицинская помощь требовалась юноше, недавно отметившему 17-летие. Рядом топтались такие же юные, объяснившие, что отношения на кулаках выясняли двое учащихся.

    17-летнего увезли в детскую больницу имени Раухфуса в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, его поместили в реанимацию с ушибом мозга, переломом лобной кости и кровоподтёками.

    В ту же клинику, но в нейрохирургическое отделение, доставили, вероятно, второго участника — в конце года ему исполняется 16 лет. У него сотрясение мозга, травма головы, ушиб грудной клетки. Общее состояние опасений у медиков не вызывает.

    Подростки, по предварительной информации, учатся в одной школе. В обстоятельствах их конфликта разбираются полицейские, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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