Подростки устроили бойцовский клуб на севере Петербурга. Один в реанимации

Полицейские спешили на вызов о побоище в Калининском районе Петербурга, а нашли побитого юношу. В больницу он уехал не в одиночестве.
Экстренные службы на проспект Непокорённых, 13/4, вызвали накануне незадолго до пяти часов вечера сообщением о драке, стало известно «Фонтанке» 11 ноября. Наряд ППС подоспел на место через несколько минут, но оценить навыки бойцов не смог — только последствия.
Медицинская помощь требовалась юноше, недавно отметившему 17-летие. Рядом топтались такие же юные, объяснившие, что отношения на кулаках выясняли двое учащихся.
17-летнего увезли в детскую больницу имени Раухфуса в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, его поместили в реанимацию с ушибом мозга, переломом лобной кости и кровоподтёками.
В ту же клинику, но в нейрохирургическое отделение, доставили, вероятно, второго участника — в конце года ему исполняется 16 лет. У него сотрясение мозга, травма головы, ушиб грудной клетки. Общее состояние опасений у медиков не вызывает.
Подростки, по предварительной информации, учатся в одной школе. В обстоятельствах их конфликта разбираются полицейские, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.