Подростки устроили бойцовский клуб на севере Петербурга. Один в реанимации

Полицейские спешили на вызов о побоище в Калининском районе Петербурга, а нашли побитого юношу. В больницу он уехал не в одиночестве.



Экстренные службы на проспект Непокорённых, 13/4, вызвали накануне незадолго до пяти часов вечера сообщением о драке, стало известно «Фонтанке» 11 ноября. Наряд ППС подоспел на место через несколько минут, но оценить навыки бойцов не смог — только последствия.

Медицинская помощь требовалась юноше, недавно отметившему 17-летие. Рядом топтались такие же юные, объяснившие, что отношения на кулаках выясняли двое учащихся.