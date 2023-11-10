Канада ввела санкции против российской певицы Жасмин, и не только против нее

Власти Канады ввели санкции против гражданки РФ Сары Львовны Шор, которая в России больше известна под творческим псевдонимом Жасмин. Сообщение об этом опубликовано 10 ноября на официальном сайте МИД Канады.
Кроме певицы Жасмин в новые санкционные списки Оттавы попали еще 8 физлиц из России, передает ТАСС, в том числе экс-секретарь Совбеза РФ Игорь Иванов, программный директор Валдайского клуба Иван Тимофеев, историк и соавтор учебника по истории России Александр Чубарьян, политологи Андрей Сушенцов, Олег Барабанов и эксперт в сфере международных отношений Дмитрий Суслов.
В канадский санкционный список внесены также шесть юридических лиц из РФ, в том числе СМИ — газеты «Известия», «Парламентская газета», «Россия за пределами», а также телеканал «РЕН-ТВ».
МИД Канады напоминает, что попадание в запретные списки налагает замораживание активов и запрет на сделки для указанных лиц. Также «любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады» запрещено совершать сделки с любым имуществом «принадлежащим... или от имени человека» из списка, заключать или способствовать, прямо или косвенно, любой сделке.