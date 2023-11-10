В Кремле рассказали, как осужденные, участвующие в СВО, получают помилование

Участвующие в спецоперации осужденные искупают свою вину кровью. Об этом в пятницу, 10 ноября, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о помиловании преступников после их участия в СВО, пишет ТАСС.

Поводом для вопроса стали публикации в СМИ о помиловании Владилава Канюса, осужденного за убийство 23-летней Веры Пехтелевой в Кузбассе в 2020 году. Подробности дела рассказывало издание NGS42.RU.

По словам представителя Кремля, для помилования существует известная процедура. Один вариант — принятие решений комиссиями разного уровня, вплоть до федерального, затем направление документов президенту РФ.

