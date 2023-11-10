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    В Петербурге наказали водителя, который оскорблял христиан и борцовским приемом бросил полицейского на асфальт

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    Приморский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который из-за одного дорожного конфликта насобирал себе две уголовные статьи. Сначала мужчина принялся оскорблять христиан, а затем побил инспектора ДПС, который пытался его задержать. Об этом 10 ноября сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

    Инцидент произошел днем 23 марта у дома 39, корпус 1 по Комендантскому проспекту. Интигам Алиев, ехавший на Hyundai Solaris, повздорил с водителем, который его не пропустил и в ходе конфликта враждебно и оскорбительно высказался в адрес христиан, унизив тем самым чувства верующих, сообщает 10 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора. Алиев же после конфликта скрылся.

    Вечером 28 марта у дома 57, корпус 1 по Комендантскому его нашли сотрудники ГИБДД. На законные требования проследовать в служебный автомобиль, чтобы проехать в отдел полиции для разбирательства, мужчина ответил силой: ударил инспектора рукой, ногой, после чего применил прием борьбы, бросив его через спину на асфальт, и ударил еще пару раз.

    31 марта Алиева объявили в федеральный розыск, а 4 апреля задержали во Всеволожском районе Ленобласти. Ему предъявили обвинения по двум статьям: ч.1 ст.148 УК РФ (публичное оскорбление верующих) и ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Суд в качестве меры пресечения отправил его под стражу почти на два месяца.

    Автомобилист признал вину, и дело рассматривалось в особом порядке. Суд признал его виновным, назначив наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей. С учетом содержания под стражей штраф был снижен до 150 тысяч рублей. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда немедленно.

    В соцсетях писали, что фигурант приходится племянником депутату ЗакСа Ленинградской области Саяду Алиеву. В разговоре с «Фонтанкой» депутат эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, заметив, что у него полгорода племянников.

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    ПетербургСудДорожный конфликтОскорбление верующих
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