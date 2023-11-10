Под Петербургом сгорел автомобиль торговца БАДами, рядом нашли фрагмент бутылки

Полиция устанавливает обстоятельства ночного автомобильного пожара во Всеволожском районе Ленобласти. Машиной пользовалась предпринимательница.
В 1:49 9 ноября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на Березовой аллее в деревне Бор горит автомобиль. Приехавшие на место правоохранители установили, что возле одного из домов при неизвестных обстоятельствах вспыхнул припаркованный Nissan Murano, принадлежащий 47-летнему петербуржцу, стало известно «Фонтанке» 10 ноября. У машины выгорели подкапотное пространство и сам капот.
Со слов хозяина «Ниссана», пользовалась машиной по доверенности его 38-летняя свояченица, гендиректор фирмы, которая торгует биологически активными добавками в интернете. Угроз они ранее не получали.
Сумма ущерба устанавливается. С места происшествия полицейские изъяли фрагмент пластиковой бутылки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.