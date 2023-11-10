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    Под Петербургом сгорел автомобиль торговца БАДами, рядом нашли фрагмент бутылки

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    Полиция устанавливает обстоятельства ночного автомобильного пожара во Всеволожском районе Ленобласти. Машиной пользовалась предпринимательница.

    В 1:49 9 ноября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на Березовой аллее в деревне Бор горит автомобиль. Приехавшие на место правоохранители установили, что возле одного из домов при неизвестных обстоятельствах вспыхнул припаркованный Nissan Murano, принадлежащий 47-летнему петербуржцу, стало известно «Фонтанке» 10 ноября. У машины выгорели подкапотное пространство и сам капот.

    Со слов хозяина «Ниссана», пользовалась машиной по доверенности его 38-летняя свояченица, гендиректор фирмы, которая торгует биологически активными добавками в интернете. Угроз они ранее не получали.

    Сумма ущерба устанавливается. С места происшествия полицейские изъяли фрагмент пластиковой бутылки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 1

    Гость10 Ноя 2023 в 11:33
    Автозапуск виноват?
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