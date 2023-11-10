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    «Уже стервятники кружатся». Культовый автомобиль сгорел в Петербурге в полночь

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    Автомобиль редкой марки, имеющей своих поклонников, тушили в ночь на 10 ноября на севере Петербурга — в Выборгском районе.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Как сообщает городское ГУ МЧС, в 23:52 поступил вызов на проспект Просвещения, 50, что у перекрестка с проспектом Культуры. Там огонь полностью охватил легковой «Сааб». На место выезжал один пожарный наряд (пять человек), в 00:07 огнеборцы закончили работу. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

    Фотографии сгоревшей машины публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В комментариях подписчица Алина отмечает, что в середине 90-х эти «Саабы» продавали в соседнем доме. «Там уже стервятники кружатся», — иронизирует Артём.

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